Turquia. “Um grande feito levar Erdogan a uma segunda volta”

Na análise às eleições na Turquia, o comentador d’As Três da Manhã considera “um grande feito levar o Erdogan a uma segunda volta”.

Isto, porque, “ao longo destes 20 anos, o Erdogan passou a ser quase um sultão. Ele não é um Presidente de um sistema constitucional”, diz, lembrando que “esta é a grande crítica do adversário”.

[Erdogan] transformou-se quase num grande sultão de novo Império Otomano, sublinha”.

Questionado sobre as causas que levaram à perda de popularidade de Erdogan, Henrique Raposo entende que se deve à inflação, que na Turquia é de 50%,” e “à gestão do terramoto, muito mal feita, descobriu-se interesses entre construtores que não cumprem as regras e o Partido do Erdogan”, mas também a “uma saturação de 20 anos de poder e a revolta das cidades liberais cosmopolitas”.

Se isso vai ser suficiente para tirar Erdogan do poder, o comendador diz que “ninguém sabe”.

“Vai ser preciso esperar 15 dias”, conclui.

O atual Presidente da Turquia e recandidato ao cargo, Recep Tayyip Erdogan diz-se confiante numa vitória ainda à primeira volta, nestas eleições.

Num discurso, perante apoiantes, em Ankara, já madrugada dentro, falando desde a varanda da sede do seu partido, o AKP (Partido da Justiça e Desenvolvimento), Erdogan disse que o seu partido lidera a contagem de votos com uma “clara vantagem”, acrescentando que, graças ao voto no estrangeiro, ainda tem a possibilidade de obter novamente a maioria absoluta que tem desde 2014, e que renovou em 2018.

Apesar disso, acrescentou que, se for necessário, está pronto para disputar uma segunda volta. “Respeitamos este escrutínio e respeitaremos o resultado da próxima eleição”, afirmou o islamista Erdogan, no discurso proferido perante os apoiantes na capital turca.

O resultado provisório dá-lhe, por enquanto, apenas 49,4% dos votos, quando faltavam contabilizar os boletins dos cidadãos turcos residentes no estrangeiro, que costumam maioritariamente apoiá-lo.

Segundo a contagem parcial divulgada pela agência de notícias oficial Anatólia, o candidato da oposição, o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, obteve até agora 45% dos votos.