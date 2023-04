Novo aeroporto. "Temos um governo, um partido que não sabe decidir"

O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que o atual Governo "não sabe decidir". Raposo falava a propósito do atual momento no processo de escolha sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, numa altura em que foi conhecida a lista com nove possíveis localizações.

Henrique Raposo lembra que este assunto está a ser discutido há várias décadas e, fazendo as contas, desde 1995 o PS tem tido responsabilidades governativas há 31 anos.

"O PS governa não decidindo, não fazendo, deixando arrastar as coisas. É assim no aeroporto, é assim tudo o resto", diz Raposo.