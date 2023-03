“Há uma crise de paternidade” que pode originar “uma crise demográfica tremenda”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que se está a viver uma "crise de paternidade" e que, se nada for feito, poderá dar origem a "uma crise demográfica tremenda".

No espaço de comentário do programa "Três da Manhã", Henrique Raposo diz que "a maior mudança cultural do século XX foi a transformação do papel da mulher" que passou a trabalhar fora de casa. Raposo afirma que o homem "não acompanhou" esta mudança.

O comentador explica que ainda hoje são as mulheres as principais cuidadoras quer dos filhos, quando são pequenos, quer dos pais quando já são idosos. Raposo diz temer "uma crise demográfica tremenda" se nada mudar, pois "as mulheres mais novas, que têm agora 20 e 30 anos" podem não aceitar casar e ter filhos.

Raposo acrescenta que este não é um "problema político, é cultural". "O problema das mulheres não é o patrão, é o marido e o namorado" que, culturalmente, continuam a não falar sobre estes assuntos.

"Nós, homens, temos que ter essa conversa. O problema é que eu, como cronista, como escritor ou mesmo como amigo, só consigo ter esta conversa com as mulheres, porque os homens fecham-se e não querem ter esta conversa”, remata.