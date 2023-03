O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que "é difícil fugir à sensação de que estamos a ser roubados no supermercado". O comentário surge a propósito dos números do Instituto Nacional de Estatística que indicam que o índice do preços no consumidor total está a descer há quatro meses, mas os mesmos dados do INE mostram que o preço dos produtos alimentares não transformados não segue essa tendência.

"A perceção do povo é um facto político, resta saber se a perceção está certa ou errada", adianta o comentador.



Henrique Raposo alude ainda ao "poder esmagador" que os grupos Sonae e Jerónimo Martins têm no setor da distribuição, considerando tratar-se de um monopólio e que as autoridades reguladoras não estão a intervir como deviam.