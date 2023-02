"A Igreja tem que repensar a maneira como vê a sexualidade e a sua própria sexualidade"

Depois de conhecidos mais de 500 testemunhos validados de abusos na Igreja, Henrique Raposo diz que a conclusão é "bastante óbvia": "A Igreja tem de mudar de vida".

O comentador da Renascença defende que a sexualidade dos membros eclesiásticos tem de ganhar centralidade, num momento em que o debate está a ser erradamente "encaminhado para os pedidos de desculpas às vítimas".

"Eu acho que isso [pedidos de desculpa] é, obviamente, importante, mas nós temos de pensar a montante e mudar as estruturas mentais da Igreja, a começar na própria sexualidade. A Igreja, como estrutura, tem de repensar a maneira como pensa a sexualidade e a sua própria sexualidade."

Para Henrique Raposo, assumir a culpa é algo "óbvio", mas não deixa de ser um "ponto de partida". "Eu quero chegar à meta. E a meta é mudar a estrutura mental da Igreja, sobretudo na relação com o sexo."



Se se encetar nesse debate, mas sem passar pela questão do fim do celibato, haverá uma "enorme hipocrisia na Igreja". "Esta discussão está a ser bastante forte no catolicismo alemão - de novo os alemães a reformar."

Se em países como a Alemanha e a Áustria existe uma reflexão "constante" sobre a sexualidade e o celibato dos padres, a Europa Latina teima em evitar essa discussão.

"Vou citar Javier Melloni, um grande jesuíta: Uma igreja de celibatários obviamente que não consegue pensar a sexualidade. Quer da sociedade onde atua, quer a sua própria."

"Celibato não é só contranatura: é contra a Bíblia"

O comentador da Renascença reconhece que "o celibato não é única coisa que explica" os abusos: "senão não havia abusos cá fora, nas famílias, nos clubes". No entanto, "a vida celibatária é, obviamente, um fator de risco".

"O celibato não é só contranatura: é contra a Bíblia. Não há nada na Bíblia, não há nada no Evangelho, Jesus não quer saber de sexualidade e muito menos pede celibato aos seus seguidores", reforça Henrique Raposo.

Embora possam existir "dúvidas" e "diferenças de interpretação" sobre "o que é que a Bíblia pede e não pede", o comentador salienta que "não há qualquer dúvida no celibato".

Para Henrique Raposo, o problema tem já 1.700 anos: "Quando Santo Agostinho acha que a vida pura é desviar o padre ou a figura da Igreja do sexo, levou a Igreja para um caminho que é contranatura e é contra a Bíblia".

"E os resultados, a meu ver, estão aqui. Se a Igreja não rever a maneira como vê a sexualidade em geral e a a própria sexualidade dos seus pastores, está a incorrer num pecado que é o da hipocrisia."

O comentador realça ainda a mensagem de Papa Francisco, de que "a realidade é superior à ideia". "A ideia do celibato está errada e nega a realidade do ser humano."