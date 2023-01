O comentador da Renascença Henrique Raposo diz que já "ninguém acredita que esta maioria vai chegar ao fim" da legislatura.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", o comentador diz que as “razões" são "evidentes para qualquer pessoa até para o socialista mais radical".

"O primeiro-ministro está cansado, os ministros estão cansados, o país está de pantanas”, refere.

Numa leitura política, Raposo considera que o "Chega é, neste momento, o maior seguro de vida do PS e do António Costa", no sentido em que "é o que Chega que impede a transferência normal de votos decorra normalmente, que vá para o CDS e PSD, como é tradicional".