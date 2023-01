Tanques Leopard foram caros e estão inoperacionais. "Generais queriam brincar às guerras"

"Os generais queriam brincar às guerras em Santa Margarida e nenhum político teve coragem de lhes dizer que nós não precisamos de 40 carros de combate pesados", critica, no espaço de comentário desta sexta-feira, no programa As Três da Manhã , da Renascença .

"Parece que as pessoas quando chegam às lideranças do Estado perdem noção de que aquele dinheiro é nosso e não é para gastar à toa", observa.

O comentador lembra que Portugal tem a maior área económica exclusiva no mundo - não em terra, mas sim no mar: "E como é que está a nossa Marinha? Também está nas docas, depauperada, sem peças."

"Temos uma Força Aéra com F-16 dos quais não precisamos, temos Leopard no Exército de que não precisamos. E somos incapazes de ter um político que pense assim: 'Não, os generais de Santa Margarida não vão brincar às guerras com tanques. Nós temos pouco dinheiro, temos é de investir na Marinha.' Nós não somos capazes de defender o nosso mar, não temos navios-ciência capazes de levar a que Portugal seja capaz de liderar as descobertas necessárias que há para fazer no mar, do ponto de vista económico, cultural e científico", critica.

No final de contas, o ministro dos Negócios Estrangeiros comunicou o envio de quatro veículos Leopard 2 e, logo a seguir, teve de voltar atrás com a palavra, porque os carros, afinal, não cumprem os requisitos da NATO para serem enviados para um cenário de combate. Uma história em que Portugal "fica mal".

"Nós estamos mal desde o início nesta questão da NATO. Somos um parente pobre que é incapaz de auxiliar os nossos aliados. E não é auxiliar a Ucrânia, é auxiliar os outros aliados que estão a ajudar a sério a Ucrânia", atira Henrique Raposo.