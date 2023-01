Trotinetes. "Temos de salvar o ambiente, mas é para os humanos viverem nele"

"Temos de salvar o ambiente, mas é para os humanos viverem no ambiente", disse Henrique Raposo, no comentário desta sexta-feira no programa Três da Manhã, da Renascença. O comentador falava sobre a decisão de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, de criar normas que regulem a atividade das trotinetes na capital.

Raposo crítica a "pouca resistência a tudo o que é novo" de jornalistas, comentadores e estrelas mediáticas. De seguida deu o exemplo de Elizabeth Holmes, criadora da Theranos, que durante muito tempo enganou investidores e os pares em Silicon Valley.

O comentador assinalou ainda aquilo que entende ser o "pouco espirito crítico a tudo o que é novo, moderno e verde".

Ainda em relação às trotinetes, o mesmo entende que para a "salvação do ambiente não podemos inventar soluções que ao não serem regulamentadas, são um problema de saúde mortal".

Raposo assinala ainda a experiência pessoal que tem nestes casos. "Eu vivo ao pé de escolas, num cruzamento, onde passam milhares de crianças e jovens todos os dias. Todos os dias há problemas com trotinetes. E por isso eu saúdo o Carlos Moedas por finalmente seguir o exemplo do Rui Moreira que foi muito criticado no Porto há uns anos, porque quis regulamentar", adianta.