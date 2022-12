“Toda a atitude do Ronaldo revela a impunidade do dinheiro”

Henrique Raposo considera que "toda a atitude do Ronaldo revela a imunidade do dinheiro". Em causa está ainda a polémica em torno das palavras de Cristiano Ronaldo quando foi substituído por Fernando Santos durante o jogo de Portugal frente à Coreia do Sul, na fase de grupos do Mundial.

Na sua opinião, "há coisas que se perdoam no palco, no relvado, no sangue quente, mas toda aquela cena do Ronaldo é absolutamente fria, racional que demonstra a frieza de quem acha que está acima do bem e do mal".

O comentador lembra que CR7 é "uma figura planetária" e que "quando se chega a um certo patamar, temos de ser implacáveis na crítica".