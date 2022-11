Míssil na Polónia. Um filme de espionagem ou uma sucessão de erros?

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que o incidente do míssil que atingiu a Polónia tem duas leituras possíveis: ou "é um filme de espionagem da Netflix" em que tudo foi calculado por Moscovo ou "é uma sucessão de erros".

Raposo acredita que possa tratar-se de um erro, mas não afasta a gravidade do caso. "É assim que as grandes guerras começam", com uma "sucessão de erros, muitas vezes infantis".

O comentador admite ainda que possa "ser um erro russo ou um erro ucraniano”.

Henrique Raposo diz também que o momento tem de ser de calma para evitar a escalada da guerra numa altura em que, na Rússia, cresce a contestação a Putin.