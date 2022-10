Abusos na Igreja. "Nós, católicos, temos que limpar a casa de uma vez por todas"

O comentador d’As Três da Manhã diz-se “muito envergonhado com o que se está a passar e com a posição de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à questão dos abusos na Igreja”.

O Presidente da República disse, na terça-feira, não estar surpreendido com o balanço feito nesse dia pela Comissão Independente que investiga as denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica. E considerou que o número de casos contabilizados em Portugal “não é particularmente elevado”, na comparação com países em que houve mais abusos reportados num mais curto espaço de tempo.

“As declarações imbecis de ontem, não têm outra palavra são imbecis de qualquer ponto de vista, não apareceram por acaso, têm um contexto e o contexto é este: Marcelo Rebelo de Sousa está há vários meses a tentar desvalorizar o assunto, enquanto pessoas na Igreja querem abrir as portas para se falar com transparência, para se limpar a casa de uma vez por todas. Marcelo está do lado oposto e está a tentar pôr paninhos quentes no assunto”, atira.

Assumindo-se como católico, com as filhas num centro paroquial, Henrique Raposo quer que se fale dos abusos de “maneira absolutamente transparente”.

“Nós, católicos, temos que limpar a casa de uma vez por todas e o que Marcelo Rebelo de Sousa fez, como católico e como Presidente, não ajudou absolutamente nada”, atira.

O comentador conclui que o Presidente da República “fala demais e é apanhado muitas vezes na curva”.

“Sempre foi assim. Só que agora estamos a chegar a um momento na nossa história coletiva, onde há crise, as coisas são mais difíceis e há este tema ultra delicado dos abusos da Igreja, onde está a meter a ‘pata na poça’ e as coisas notam-se mais”, acrescenta.