“Criou-se uma cultura em que a violência é fixe”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que nos últimos 10/15 anos "criou-se uma cultura em que a violência se tornou fixe, a violência verbal". No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Raposo diz que a internet permitiu aos jovens desenvolverem uma forma de estar sem grande respeito por regras o que, na opinião do comentador, pode justificar o crescimento da delinquência juvenil.

"Há todos os dias casos de violência verbal e não fazemos nada contra isso", diz.

O Governo decidiu criar uma comissão multidisciplinar para combater este fenómeno, uma decisão que, diz Raposo, "dá vontade de rir", defendeno antes que se dê "mais meios a quem já está no terreno, a polícia e sobretudo mais autonomia à escola".