Portugal “está a cair a pique na Europa”

“Em breve vamos ser ultrapassados pela Roménia e pela Letónia”, diz Henrique Raposo em reação à descida de Portugal no Índice de Competitividade, para o 42.º lugar.

“Portugal tem sido ultrapassado nos últimos anos por países que antes eram muito mais pobres do que nós”, sublinha.

Na opinião do comentador d’As Três da Manhã, Portugal tem muitos impostos e não atrai investidores.

Henrique Raposo diz que se lembra de quando o país saiu da cauda da Europa a 12 (UE-12) e lamenta que agora esteja a cair numa Europa a 27.

“Estamos a cair a pique na Europa e temos de mudar alguma coisa”, apela.

Henrique Raposo diz ainda que o Governo da geringonça, com a conivência de Marcelo Rebelo de Sousa, está na origem do atual estado do país.