“António Costa está a querer matar o processo de descentralização à nascença”

Henrique Raposo concorda com a decisão do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, “sobretudo porque é suportada com factos”.

“Parece-me que esta Associação Nacional de Municípios é uma espécie de títere do Governo central, que não está a responder às necessidades das autarquias locais”, defende.

O comentador d’As Três da Manhã considera que “António Costa, que foi sempre tão centralista, está a querer matar o processo de descentralização à nascença. O que é vergonhoso. É que nem sequer vamos chegar à regionalização!”, avisa, considerando isso “um problema gravíssimo”.

Na opinião de Henrique Raposo, o Porto será seguido “por vários municípios daquela região”, como “a Póvoa de Varzim, a Trofa… E acho que têm razão”.