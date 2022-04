“Guterres mostrou pouco pulso perante Putin”, diz Henrique Raposo, criticando o facto de o secretário-geral da ONU se ter “deixado fotografar naquela mesa de oito metros, que é um símbolo da distância que Putin gosta de fazer em relação ao seu interlocutor”.

O comentador d’As Três da Manhã considera que António Guterres “tem mecanismos para colocar a Rússia no sítio” e está a ser brando – mesmo tendo saído de Moscovo com um acordo de princípio para um corredor humanitário.

Mas, “como é que sabemos que Putin está a falar verdade?”, questiona. “Um regime totalitário como este é por definição um regime que nega a verdade; é uma bolha retirada da verdade empírica e qualquer noção de moral partilhada com os outros povos”, defende.