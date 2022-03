“Há sinais de viragem” na guerra, mas Rússia tem “regime montado para mentir”

Henrique Raposo reconhece que há avanços no diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, “sinais de viragem”, mas adverte que é preciso “ter cuidado”.

“Isto é um regime montado para mentir”, diz.

No espaço de comentário do programa “Três da Manhã”, o comentador diz que “um político das democracias também mente, mas está cercado por um sistema, desde o Parlamento aos jornais, que está montado para detetar as mentiras. Na Rússia temos o contrário, temos um regime que está montado para detetar a verdade e eliminá-la”.

Enaltece ainda que “os ucranianos estão a fazer o impensável que é vencer esta guerra - no sentido de impedir por completo a invasão”.