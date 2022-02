“Temos de fazer um tiro de sniper direcionado aos cleptocratas russos”

Não é com estas sanções que a “Rússia vai sentir medo”, diz Henrique Raposo sobre as medidas anunciadas por Estados Unidos, União Europeia, Austrália e Japão.

O comentador d’As Três da Manhã lembra que é conhecido o local onde vivem “os cleptocratas russos, onde têm os filhos a estudar, em Londres ou em Paris, e sabemos onde têm as contas bancárias”.

Teria, pois, mais impacto “retirá-los do SWIFT, o sistema internacional bancário que permite que uma pessoa pegue no seu telemóvel e compre qualquer coisa em qualquer parte do mundo”, defende.

Na opinião de Henrique Raposo, as sanções económicas “só prejudicam o povo. A elite, por ser a elite, mantém-se no poder”.

“O historial de sanções do Ocidente é fraquíssimo, porque é uma bomba. Temos de fazer um tiro de sniper direcionado aso cleptocratas russos”, sustenta.

E deixa uma ideia para Sines.