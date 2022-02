Maior risco do novo Governo “é o fantasma do José Sócrates”

O comentador d’As Três da Manhã considera que o maior risco do novo Governo de maioria absoluta “é o fantasma do José Sócrates”.

E segundo Henrique Raposo, “o consolado de José Sócrates foi a maior tragédia que este país conheceu economicamente”.

“Resultou numa bancarrota e numa dívida que os nossos filhos vão continuar a pagar, e os netos, e a banca rota moral com os casos de corrupção que conhecemos”, lembra.

Mas há perigos que advêm de um Governo de maioria absoluta. E, por isso, é preciso uma vigilância agressiva por parte da sociedade civil e dos próprios jornalistas, refere Henrique Raposo que também vê e destaca os lados positivos de uma maioria absoluta do PS.