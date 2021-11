Geringonça fez gestão “desastrosa” e “destruiu o SNS”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a governação PS com o apoio do Bloco de Esquerda e PCP "destruiu o SNS". Diz que a "gestão da geringonça foi desastrosa".

"A esquerda portuguesa que rasga as vestes todos os dias a dizer que ama o SNS, efetivamente destruiu o SNS", reforça.

O comentário surge a propósito de noticias como a recente demissão de 10 chefes de urgência no Hospital de Santa Maria e as denúncias da Associação dos Médicos de Carreira Hospitalar sobre as más condições de trabalho dos médicos.

Raposo considera que esta degradação já "era uma realidade anterior à pandemia, foi reforçada durante a pandemia e agora continua" e lembra as queixas dos médicos que muitas vezes saem do público para o privado porque "querem um modelo de gestão diferente e não apenas cumprir metas burocráticas".