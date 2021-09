Estado da União. “Europa como civilização está no pior momento em 80 anos”

Henrique Raposo considera que a União Europeia atravessa atualmente um dos seus piores momentos. “A Europa como civilização está no pior momento em 80 anos.”

No espaço de debate do programa “As Três da Manhã”, o comentador lembra vários pontos fracos da UE. “Perdemos o Reino Unido, a Europa de Leste está numa deriva nacionalista e, tecnologicamente, estamos sempre a perder as corridas com os Estados Unidos e a China”, refere.

Esta análise foi feita a propósito do discurso feito esta quarta-feira pela Presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen sobre o estado da União.

Apesar das críticas, Henrique Raposo elogiou a liderança da Von der Leyen que considerou “calma e firme ao mesmo tempo”, lembrando ainda que Von der Leyen estava no cargo há pouco tempo quando surgiu a pandemia.

No que toca ao combate à pandemia, Raposo considerou que Von der Leyen fez um trabalho “notável” ao conseguir que todos os estados membros tivessem ritmos de vacinação equilibrados.