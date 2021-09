A ideia de uma guerra civil no Brasil é um futuro previsível

O comentador considera que Bolsonaro está a tentar repetir à letra a estratégia que Donald Trump seguiu na América.

“Tendo em conta a natureza do Brasil, que tem instituições mais novas, mais frágeis, acho que estamos perante uma coisa muito, muito, grave, onde a possibilidade de uma guerra civil, uma anarquia a sério é uma realidade muito mais forte no Brasil do que nos EUA”, alerta.

Para Henrique Raposo, perante a divisão do vermelho do PT de Lula, que “simboliza a corrupção”, e Bolsonaro que “simboliza, na mente de milhões de brasileiros, a purificação do sistema, é muito difícil sair desta temperatura" e “muito difícil encontrar aquilo que seria a única saída legal, que era uma terceira via, aparecer um candidato que congregasse o centro e conquistasse o poder nas urnas”.

A democracia está em perigo no Brasil e a “ideia de uma guerra civil e um golpe militar é um futuro previsível”, conclui.