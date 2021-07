O comentador d’As Três da Manhã comenta assim a petição lançada pela Ordem dos Médicos e a Associação dos Administradores Hospitalares a defender a necessidade de um plano para recuperar os doentes não-Covid.

A criação de uma “task force” para esta “epidemia silenciosa”, como lhe chamam os autores da petição, parece “uma boa ideia” a Henrique Raposo.

“Temos de deixar de diabolizar o contacto com o vírus. Há areia na engrenagem que está a atrasar a vida e a saúde de milhões de portugueses”, afirma, lembrando as 12 mil mortes excessivas do ano passado, menos de metade das quais explicadas pela Covid-19.

E avisa: “vamos ter agora dois picos de mortalidade: os picos de calor e depois o início do Inverno”. Por isso, sublinha, “não podemos ter 90% dos médicos de família alocados à Covid”.