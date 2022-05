PSD. Conseguirá Montenegro aguentar-se até às próximas legislativas?

Só em julho é que Rui Rio passará a pasta ao novo líder social-democrata, eleito no fim de semana. “Não faz sentido”, diz Henrique Monteiro, comparando com o que se passa com o Orçamento do Estado para este ano, que ainda nem entrou em vigor.

Na opinião do comentador d’As Três da Manhã, resta agora saber se Luís Montenegro “tem jeito para se aguentar à frente do PSD até haver eleições que o PS perca”.

“É a única coisa que interessa”, diz, considerando ser natural que o PSD ganhe as próximas legislativas.

Dentro do partido, Henrique Monteiro lembra que as eleições do fim de semana foram as que tiveram menos gente a votar na história do partido.