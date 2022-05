Eduardo Cabrita tem "culpa política e moral” no atropelamento mortal na A6

O comentador da Renascença Henrique Monteiro considera que Eduardo Cabrita, antigo ministro da Administração Interna, tem "culpa política e moral óbvia" no atropelamento mortal na A6. No entanto, não havia razão para ser acusado de homicídio involuntário.

"O que se trata é que é um ministro que vai a voar baixinho numa autoestrada, não é ele que vai a guiar, é o motorista e naturalmente o que ele pode ser acusado é não ter dito ao motorista para ir mais devagar", argumenta.

Considera, por isso, que a acusação do Ministério Público foi um comportamento estranho e, como tal, expectável que tenha sido arquivada.

No espaço de opinião no programa "Três da Manhã", o comentador critica o facto de o ministro "nem sequer ter saído do carro", no momento do atropelamento.