Leão, vice-reitor do ISCTE, e cinco milhões. “Estas pessoas não pensam muito”

Henrique Monteiro considera que João Leão, ex-ministro das Finanças e recentemente nomeado vice-reitor do ISCTE, devia ter recusado o cargo no estabelecimento de ensino ou rejeitar gerir o projeto que recebeu cinco milhões de euros de financiamento, autorizado pelo Ministério das Finanças quando era ministro.

"Uma pessoa que sai do Governo, dois dias depois não vai para vice-reitor de universidade nenhuma", considera o comentador. Se ainda assim aceitar o cargo, João Leão devia, pelo menos, recusar "gerir o projeto que o ministério dele aprovou".

"Mesmo que tudo isto tenha sido feito com toda a boa vontade há que dizer que estas pessoas não pensam muito, não são muito dedicadas ao pensamento, sobretudo ao pensamento ético", remata.

O ex-ministro das Finanças já se pronunciou sobre esta polémica, garantindo que não teve intervenção no financiamento do projeto do ISCTE. Ainda assim, o PSD já fez saber que quer ouvir no Parlamento o agora antigo governante, assim como a reitora Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação.