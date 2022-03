Recado de Marcelo a Costa. “Duvido desta conversa toda”

Henrique Monteiro desvaloriza a mensagem deixada por Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa na tomada de posse do Governo. O Presidente da República alertou o Primeiro-ministro que, com uma maioria absoluta, será incompreensível que Costa deixe o mandato a meio para, por exemplo, cumprir um cargo internacional.

"Duvido desta conversa toda", disse no espaço de opinião do programa "Três da Manhã", lembrando que a ocupação de um cargo internacional não depende do próprio.

"É preciso os outros países votarem. Portugal tem uma sobre representação internacional que já há países a dizer 'tem que ser sempre Portugal'?", diz.

O comentador considera ainda que "os efeitos de uma declaração política deste estilo são para aí 15 dias ou três semanas" e que, caso Costa venha a ser convidado para algum cargo internacional, qualquer decisão será tomada à luz das circunstâncias que existirem nesse momento.