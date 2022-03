Montenegro líder do PSD? “Se não for desta também não é em mais nenhuma”

O comentador da Renascença Henrique Monteiro considera que se Luís Montenegro tiver hipótese de chegar a líder do PSD, agora é o momento.

“Se não for desta também, não é em mais nenhuma", afirmou no espaço de comentário do programa "Três da Manhã".



O comentador recorda que Montenegro, na anterior corrida para presidente do partido, “teve 47% contra Rio, ou seja, praticamente metade do partido estava com ele” e que "outras pessoas que podiam estar na área dele, como Carlos Moedas, Miguel Poiares Maduro, o próprio Paulo Rangel, já se afastaram da corrida".



"O que eu acho mais extraordinário é alguém querer ser líder do PSD nesta fase, porque é uma fase muito difícil para o partido, com a maioria absoluta do Partido Socialista, com um grupo parlamentar que não é propriamente o grupo de melhores amigos do novo líder e várias eleições pelo meio", acrescentou.