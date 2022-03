Cooperação militar marca visita de Marcelo a Moçambique, onde se “sente em casa”

Henrique Monteiro acredita que a cooperação e os assuntos militares vão dominar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, uma deslocação que começou esta quinta-feira.

O comentador lembra que o Presidente da República "sente-se em casa" em Moçambique, dada as ligações familiares ao país, quando o pai do Chefe de Estado foi nomeado Governador no fim dos anos 60.



O Presidente da República vai visitar instalações militares, será abordada a presença militar portuguesa no país e a situação de Cabo Delgado, bem como a questão do conflito militar em curso na Ucrânia, sendo que Moçambique, tal como outros países africanos, absteve-se na condenação da iniciativa russa, na votação que decorreu em sede das Nações Unidas.

Henrique Monteiro considera que a posição de grande parte destes países africanos está mais relacionada com os interesses chineses na zona, dado que a Rússia tem vindo a perder influência em África desde a queda do muro de Berlim.