Exército comum europeu? "Sem os Estados Unidos, é muito pouco"

O comentador da Renascença considera que a eventual constituição de um exército comum europeu não pode relegar para segundo plano as obrigações para com a NATO.

No espaço de debate do programa "Três da Manhã", Henrique Monteiro lembrou que a maior parte dos países da União Europeia fazem parte da Aliança Atlântica e que, a nível militar, os países europeus "sem os Estados Unidos, é muito pouco".

A questão sobre a cooperação militar a nível europeu surge no contexto do conflito entre a Ucrânia e a Rússia e a propósito da entrevista concedida pelo ministro da Defesa João Gomes Cravinho à Renascença e jornal "Público" na qual o governante admite que podem ser enviados mais militares para a fronteira com a Ucrânia.

Neste espaço de debate, manifestou-se ainda favorável a um serviço cívico obrigatório em Portugal, seja militar ou não.