Votos da emigração anulados. “Não se percebe esta embirração”

O comentador Henrique Monteiro considera que a polémica dos votos da emigração anulados por falta de fotocópia do documento de identificação é uma "embirração" e que PS e PSD deviam sim concentrar esforços na alteração das leis em causa.

"Não se percebe muito bem porque há esta embirração. O esforço que eles estão a gastar nestes recursos para o Tribunal Constitucional devia ser gasto isso sim na alteração da lei eleitoral e na alteração do voto por correspondência", disse no espaço de comentário do programa "Três da Manhã".



Monteiro diz não entender sequer a exigência da cópia do documento de identificação.

"Eu não percebo porquê. Quem emite os subscritos que depois são enviados aos emigrantes é o Estado Português, o Estado Português sabe que dali vem um voto de um emigrante português que está nos cadernos eleitorais", argumenta.