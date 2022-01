Eleitores fantasma. “Isto só se resolve com outro sistema de voto”

“Só se resolve com um sistema completamente de voto e até eleitoral”, defende Henrique Monteiro, adiantando que essa reforma é possível “sem mudar a Constituição”, mas nunca nenhum partido o faz, mesmo que venha dizer que concorda.

O comentador d’As Três da Manhã defende ainda a introdução do voto eletrónico, “uma realidade em muitos países que já resolvia a questão dos que estão longe” e já não vivem em Portugal – porque essas pessoas têm de votar nos consulados, que podem ficar a 400 quilómetros do local onde vivem.

Ressalvando que só um Estado totalitário poderia saber o que aconteceu a todas as pessoas do país, Henrique Monteiro considera que, no que diz respeito aos 1925 eleitores com mais de 105 anos, talvez fosse possível perceber se ainda existem.