Igreja investiga eventuais abusos de menores. “É pena que outros não o façam”

O comentador da Renascença Henrique aplaude a iniciativa da Igreja Católica portuguesa que decidiu abrir uma comissão para fazer um estudo sobre eventuais abusos sexuais de menores no contexto da Igreja.

Henrique Monteiro lamenta ainda que outros setores da sociedade não sigam o exemplo. "É pena que outros não o façam", disse, lembrando, por exemplo, que o Estado tem milhares de menores a seu cargo.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Monteiro lembra ainda que até à última década do século XX o crime de pedofilia não existia, apenas estava previsto o crime de atentado ao pudor que abrangia um vasto leque de situações.