​Detenção de Rendeiro foi “excelente trabalho”, mas fuga “foi uma vergonha”

O comentador da Renascença aplaude a detenção do antigo banqueiro João Rendeiro, mas considera que mais importante seria que "nos dissessem que as condições que permitiram a fuga de Rendeiro já não existiam em Portugal".

No espaço de debate do programa "As Três da Manhã", Henrique Monteiro considera que o facto de Rendeiro ter "sido apanhado foi uma excelente iniciativa da Polícia e um excelente trabalho", mas a fuga "foi uma vergonha".

Criticou ainda Rui Rio por ter associado esta detenção ao calendário político, considerando as observações do líder do PSD como sendo "muito infeliz, para não dizer até um pouco desastrado e tiro no pé".