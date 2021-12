Vacinação 5-11. “Acho que foi decidido por um louco furioso”

Sendo esta uma vacina “disruptiva, nova que começou agora” e face a tanta incerteza, seria benéfico para todos divulgar os pareceres e relatórios dos peritos que deram origem à recomendação a Direção-Geral da Saúde para vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos contra a Covid-19.

“Há a questão de os relatórios em que se baseou a decisão serem sigilosos. Acho que isto foi decidido por um louco furioso”, comenta.

Henrique Monteiro considera, por isso, que o pedido de divulgação feito pelo PSD e pela Iniciativa Liberal, a que se juntaram outros partidos, é de “bom senso”.

“Não ganhamos nada em esconder. O pior é enganar as pessoas. A DGS não fez isso, mas faz mal em esconder os relatórios, porque quando esconde abre uma porta maior para a desconfiança do que mostrar os argumentos de um lado e de outro”, defende, lembrando que, em Portugal, a franja da população que desconfia das vacinas “sempre foi mínima, mas estas coisas chegam cá e quanto menos transparentes formos, mais alimentamos as pessoas com teorias de conspiração”.