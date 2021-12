Rússia/Ucrânia. “No tempo da Guerra Fria era mais fácil”

A NATO é impotente contra as intenções da Rússia, que parece não abdicar de ter a Ucrânia de volta ao seu território “ou, pelo menos, uma boa parte da Ucrânia”.

“O secretário-geral reconhece que a NATO como organização não tem meios para impor sanções”, lembra Henrique Monteiro.

“Os países da NATO são praticamente 50% do PIB do mundo, têm uma força enorme para impor sanções à Rússia, mas na verdade também não se entendem”, acrescenta o comentador d’As Três da Manhã, recordando as palavras do Presidente francês, segundo o qual “a NATO está em morte cerebral”.

Resumindo, “isto é tudo mais confuso do que no tempo da Guerra Fria, em que havia dois blocos e a Europa sabia em que bloco é que estava. Era mais fácil”.

E, na opinião de Henrique Monteiro, “a vitória de Scholz na Alemanha não veio simplificar” as coisas.