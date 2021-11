Henrique Monteiro considera que os “partidos democráticos devem fechar a porta a partidos que não são democráticos”, numa alusão a possíveis entendimentos entre PS ou o PSD com o Chega.

O comentador falava a propósito da tomada de posição de André Ventura que decidiu retirar o apoio do partido ao governo dos Açores.

Questionado sobre se esta decisão anularia qualquer hipótese de entendimento entre o PSD e o Chega a nível nacional, Monteiro considerou que quer o PS como o PSD não devem chegar a acordo com o partido de Ventura.

"São partidos que, na sua essência, não defendem o regime democrático e um regime democrático é um regime de alternância, é um regime em que as forças se vão sucedendo no poder e corrigindo as anteriores", argumenta.



Na sua opinião, a "jogada de Ventura é má em todos os sentidos" e que vai traduzir-se num "isolamento do Chega e menos votos para o Chega".