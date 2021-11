Covid “está a transformar-me numa endemia, mas não igual às outras”

Henrique Monteiro considera que a Covid-19 “está a transformar-se numa endemia, mas não é igual às outras”.



No espaço de comentário do programa “Três da Manhã”, numa altura em que se questiona se há necessidade de voltar a endurecer as medidas anti-Covid, diz que “o mais importante é percebermos que não percebemos nada disto”.

“Quando o vírus começou, em fevereiro marco de 2020, achávamos que no verão desse ano estava passado e a verdade é que já passaram dois verões e continuamos sem conseguir controlar”, recorda.