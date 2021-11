AUTOvoucher. “O que o Governo está a fazer é dar um chouriço a quem lhes deu um porco”

O comentador d’As Três da Manhã mostra-se crítico em relação ao programa do Governo que dá descontos de 10 cêntimos por litro aos condutores portugueses.

Servindo-se de um provérbio alentejano, Henrique Monteiro diz que “o que o Governo está a fazer é dar um chouriço a quem lhe der um porco”.

“Nós estamos a engordar o Estado, sobretudo com os combustíveis, de uma forma enorme, porque o preço do combustível, que desceu esta semana, tem vindo a subir brutalmente”, afirma o comentador, acrescentando que, “como os impostos são em função do preço, o Estado tem arrecadado muitos impostos com estes preços”.

“Agora está a devolver um bocadinho dos impostos que arrecadou a mais.”

O comentador preferia que Governo seguisse o exemplo de Espanha, que diminuiu “o peso dos impostos, ainda que transitoriamente, na configuração do preço do combustível”.

Segundo Henrique Monteiro, o programa AUTOvoucher “foi mal desenhado”, lembrando que nem todas as pessoas têm facilidade em aceder, porque não têm computadores ou telemóveis.