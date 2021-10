Aprovação do OE 2022. "Cada vez vejo a coisa mais complicada"

O comentador da Renascença Henrique Monteiro admite que a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 lhe parece "cada vez mais complicada", embore continue a acreditar na viabilidade do documento.

Monteiro considera que as mudanças agora feitas ao documento são cedências e antevê "daqui para a frente vai ser sempre mau, tudo".



"As cedências são todas no sentido de gastar mais dinheiro sem ter mais receita, e parece não satisfazer nunca os outros partidos", critica.



O comentador considera ainda que as discusssões em torno do Orçamento do Estado deviam ser sobre como criar dinheiro e não apenas como distribuir dinheiro.