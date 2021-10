Negociações OE 2022. “Ou está tudo louco ou anda tudo tonto”

Henrique Monteiro considera que as negociações em torno do Orçamento do Estado para 2022 estão num "impasse" e diz, a este respeito, que "ou está tudo louco ou anda tudo tonto".

"Para a loucura é preciso uma certa genialidade, por isso inclino-me mais para a tonteria."

No espaço de comentário do programa "As Três da Manhã", Henrique Monteiro afirma que, em caso de eleições antecipadas são precisamente os partidos que não se entendem aqueles que mais têm a perder, ou seja, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista.

Para resposta de "sim ou não", questionado sobre se considera que existe um real risco de que o documento não seja aprovado no Parlamento, Monteiro arrisca dizer "não", embora reconheça que a resposta mais acertada seria "talvez".

O Governo entregou há uma semana, na Assembleia da República, a proposta de OE2022, que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.