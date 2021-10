Rio deu a ideia que estava a fazer um golpe ao querer adiar diretas

O comentador considera que o chumbo por parte do Conselho Nacional do PSD em adiar as eleições diretas significa uma derrota para Rui Rio, que o próprio assumiu dizendo que “ia pesar na decisão de se recandidatar ou não”.

Henrique Monteiro alerta que Rio “ao perder esta votação é sinónimo que está a perder o partido”.

O líder do PSD queria o adiamento das eleições diretas do partido, para depois da aprovação do Orçamento do Estado do próximo ano (OE2022) argumentando que face às ameaças de chumbo do Bloco de Esquerda e PCP o país pode entrar numa crise política grave.

Acredita que o Orçamento vai ser aprovado porque, se o Parlamento “caísse”, os “partidos que sofriam mais com isso eram o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista”.

Já quanto a Paulo Rangel, que oficializou na madrugada desta sexta-feira a sua candidatura à liderança do PSD, o comentador diz que pode trazer “um discurso mais combativo”.

“Se traz melhor organização e propostas mais consolidadas e mais concretas”, será preciso esperar, diz Henrique Monteiro, porque “os políticos são como os melões é preciso abrir”.