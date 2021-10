Resposta "não é digna de um primeiro-ministro"

O comentador considera que a resposta dada pelo primeoro-ministro ao deputado do PSD, André Coelho Lima, “é uma coisa que não é digna de um primeiro-ministro”.

O deputado social-democrata envolveu-se numa dura troca de palavras com Costa durante um debate no Parlamento. "Circunforâneo" e "ignorância" foram algumas farpas trocadas.

No entender de Henrique Monteiro, o primeiro-ministro acusou alguma tensão, o que pode indiciar a forma como estão a decorrer as negociações com os diferentes parceiros para a aprovação do Orçamento do Estado.

O comentador nota ainda que Rio e o PSD estiveram “mais agressivos do que é habitual”, sublinhando que também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista “fizeram perguntas que não são fáceis”.