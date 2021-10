O comentador d’As Três da Manhã não entende porque é que, neste tempo que “continua a ser excecional”, as empresas não possam perguntar aos seus trabalhadores se são vacinados contra a Covid-19.

“Acho estranho que as empresas não possam questionar os trabalhadores sobre se são vacinados”, afirma, contrapondo com o facto de haver locais (como discotecas) “onde só se entra com certificado”.

Henrique Monteiro também não entende porque se tem de usar máscara nos estádios de futebol, que são ao ar livre, tal como nos centros comerciais a céu aberto.