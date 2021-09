Apesar das duras críticas no fim de semana, o comentador afirma que os comunistas “vão abster-se no orçamento” e “vão deixar passar mais um orçamento de um Governo que não faz nada do que eles querem, que se alia à direita e ao capital, que privilegia os grandes patrões e as empresas capitalistas”.

“É esta contradição, porque há uma coisa que o partido comunista tem que evitar eleições”, conclui.