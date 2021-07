“Temos de viver com uma ideia que é consensual na comunidade científica: a Covid não vai desaparecer, vamos ter de conviver com ela”, lembra o comentador d’As Três da Manhã.

Henrique Monteiro considera que Marcelo Rebelo de Sousa tinha razão quando pedia menos restrições. “Não podíamos continuar a viver como se não houvesse vacina e a ter percentagens de vacinação elevadas. Não poderíamos continuar a viver como se isso não existisse”.

Quanto à obrigatoriedade da vacina, é inconstitucional em Portugal, mas deverá ser “uma discussão para durar uns tempos”, considera.