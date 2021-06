Quarentena para britânicos. “Enormemente confuso”

“Além do mais, parece-me uma atitude um bocado a atirar para o mesquinho, para a retaliação”, afirma o comentador das d’As Três da Manhã.

À imagem do que acontece com o Brasil, Índia, Nepal e África do Sul, os viajantes que aterrem em Portugal, vindos do Reino Unido, a partir desta segunda-feira, estão obrigados a cumprir um período de quarentena de 14 dias.