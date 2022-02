Lixo hospitalar aumenta 50% durante a pandemia. Há alternativas ao plástico na saúde?

O lixo hospitalar durante a pandemia aumentou 50% em 2021, quando comparado com 2019. É o que fiz à Renascença a diretora regional do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Foram 15 mil toneladas, milhares de máscaras, batas, luvas, zaragatoas e muitos outros materiais que acabam nos grupos de resíduos hospitalares para incineração.

O plástico tem sido um dos grandes alvos da luta ambiental, mas Maria Elvira Callapez, investigadora da Universidade de Lisboa e especialista sobre a história dos plásticos, considera que este é um dos melhores materiais que já foi inventado, a pandemia mostrou que salva vidas e que não é previsível um futuro sem plásticos. Esta investigadora defende acima de tudo uma aposta na educação da sociedade.

Já João Pedro Rodrigues, presidente do Colégio de Engenharia do Ambiente da Ordem dos Engenheiros, concorda com Maria Elvira Callapez sobre as grandes vantagens do plástico e reconhece que por agora as alternativas não são muitas. Assim, o caminho também nos hospitais é otimizar a utilização do que já existe.

O uso de plásticos em ambiente hospitalar é o tema de estreia do novo podcast da Renascença “Compromisso Verde”, numa parceria com a Euranet, que está disponível quinzenalmente às quartas-feiras, a partir das 18h00.