​Orçamento para 2022. Agora é que vai ser!

Os números não falam por si. As percentagens mentem. Retenham nas vossas cabeças que um crescimento de 100% de zero continua a ser zero. Agora já poderão ler o Orçamento e perceber como, sem mentir, Costa e Catarina terão, no mesmo debate, e no mesmo namoro, ambos razão.

Pelo que já sabemos do Orçamento, e olhando só para o quadro macroeconómico, podemos mesmo temer um João Leão melhor do que o mestre Centeno nessa dura arte do inconseguimento.

Será que se pode conseguir um excelente resultado económico, apontar para o crescimento mais alto das últimas décadas, reduzir o défice e o desemprego, ter uma inflação abaixo de 1%, anunciar para o próximo ano um aumento do investimento da ordem dos 30%, prometer a manutenção e, nalguns casos, mesmo, a descida da carga fiscal, anunciar com meses de antecedência um aumento extraordinário de 10 euros nas pensões e, ainda assim, inconseguir? Pode.

Como a canção dos Deolinda temos o velho PS a garantir pela voz de Costa quatro anos atrasado: “Agora sim, damos a volta a isto (com o PRR) / agora sim, há pernas para andar/ agora sim eu sinto o otimismo/ agora sim, vamos em frente, ninguém nos vai parar!”.

Esta é a parte segura, não se prevendo nenhuma revolução e, sem oposição, o tapete vermelho chegará até 2023 se o próprio PS não lho puxar.

Não que Moedas não tenha ganho suficiente lastro para transformar a capital num trunfo que possa ser “o começo”, mas seja como for, sozinho não vai longe. E fatalmente irá devagar.

Assim, o povo, ao ouvir o seu primeiro-ministro “irritadiço” sempre que o chamam à atenção, na sua proverbial bonomia, só pode antecipar o coro, atrás do pano, dos mesmos cantores de sempre, os ministros eternamente remodeláveis, no rame-rame habitual.

Volto a parafrasear a canção: “Agora não que é hora do almoço (e Bruxelas ainda não deu o aval). Agora não que é hora do jantar (e isto ainda tem de passar no Tribunal de Contas…). Agora não eu acho que não posso (sem o Leão descativar a verba…). Amanhã vou trabalhar (contrato mais um estudo, corto mais uma fita, ou chamo um almirante para tirar um selfie enquanto ele põe a máquina a funcionar…)”.

E os empresários, os investidores, os jovens, as famílias, a oposição (pós-geringonceira) toda e em peso, do PSD virtual ao CDS virtuoso. Dos liberais intervencionistas até chegar ao Chega, dando a volta pelo Volt, acabarão conformados ao refrão: “agora não que falta um impresso/ agora não que o meu pai não quer (e eu vivo em casa dele, até à minha reforma…). Agora não que há engarrafamentos (e até mudarem as ciclovias, só se for de skate). Vão sem mim que eu vou lá ter (com sorte candidato-me no próximo congresso a líder e a onda pode mudar a meu favor)”. Vão sem mim que eu vou lá ter”. Quem sabe Rio se revê neste final do refrão.

E o resto? Nada. Na justiça, ficámos conversados. Rendeiro fugiu. Salgado enlouqueceu. O juiz negacionista só agora viu negado o poder de mandar gente para a cadeia. Sócrates foi a banhos para a Ericeira e não está a banhos noutros mares porque não lhe apetece. Os advogados de acusação e defesa são os mesmos de sempre e, para cúmulo, existem os que conseguem estar em simultâneo de um lado e outro da mesma barricada. Uma vez defendem a caça, na seguinte o caçador. Isto enquanto não acabam caçados. Ninguém se rala.

Embalados pelo PowerPoint, os portugueses estiveram, até agora, anestesiados pelos pactos partidários ou simplesmente contagiados pela narrativa otimista do virar da página.

O ano passado foi a pandemia, este ano a vacinação, mas no próximo, com tanta esperança semeada, talvez possa vir o ano da cobrança de promessas. Nessa hipótese improvável, os cobradores de fraque e fato de macaco podem querer também mudar a página: encher as ruas e bloquear rotundas, movidos pelos chamados “movimentos inorgânicos” apenas porque ficaram subitamente fartos. E não digam que não foram avisados.