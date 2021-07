O debate sobre o estado em que "Eles" estão

Embora os dados, do INE, não sejam exatamente comparáveis aos do Eurostat, mostram que o ano passado Portugal estava ainda abaixo da média de 17, 6 %, mas já tinha sido, entre os 27, um dos países que mais subira neste indicador.

O grupo dos 16 aos 34 anos que não estuda nem trabalha, em Portugal, os chamados "nem-nem" que não chegava aos 11%, no final do ano passado, atingia em finais de março, deste ano, os 262 mil. Isto é, 12,4% nesta classe.

Ou seja, um em cada quatro jovens está desempregado quando a média nacional se fica em 7,1%, dados do INE, superando as melhores expectativas. E muito longe da catástrofe "passista" dos 18 % de 2013.

De facto, o crescimento previsto para este ano, foi revisto, em alta, pelo Banco de Portugal, mas já todos nos esquecemos que os 4% agora previstos (a Grécia espera 16%!) eram afinal iguais aos esperados, no cenário mais negro, do relatório de Inverno, já em plena pandemia. Pior: quando, antes, dizíamos o "insuspeito" Banco de Portugal pensamos, agora, nas previsões do ex-ministro das Finanças do "atual" governo. É uma injustiça? É. Não serve é para reforçar a confiança.

Os 7,1% de desemprego, mesmo com 13% ou 14% de "desemprego real", ou subemprego, comprovam a eficácia de algumas medidas tomadas durante a pandemia, mas podem tornar-se quase endémicos num país de pobres, desdentados e desempregados.

Não, nem tudo correu mal. Por mais que nos espantemos é, mesmo assim, muito pouco para a miséria que se vê. A resposta só pode estar numa economia informal muito mais enraizada do que supúnhamos antes desta crise.

A mesma que nos fez acordar para uma série de coisas conhecidas, mas varridas, anos a fio, para debaixo do tapete. A desgraça dos lares ilegais, o papel decisivo das associações, das IPSS e das autarquias. A rede preciosa que evitou, até agora, a rotura do tecido social. Abençoados milhões que aí vêm a tempo de fazer de dique ao transbordar da barragem da indignação.

Estão ainda muitos jovens em lay-off. As casas para arrendar não descem e os que as compraram iludidos pelas baixas taxas de juro, acreditando no país em retoma com o menor défice orçamental da democracia no ano de ouro antes da pandemia, já não as conseguem pagar. Sabem que as moratórias, que iam acabar em setembro, vão afinal durar até dezembro, mas o alívio não passa de uma ilusão. Para eles a inflação já está alta, mesmo antes de aumentar e a aflição não desce, imparável já vai para dois anos. Os divórcios não disparam porque passou a ser demasiado caro "descasar". Os nervos andam em todo o lado à flor da pele.

As malvadas leis laborais da troika, afinal, continuam por aí, e apesar do esforço do PCP na sua revisão a verdade é que o PS só irá cumprir a sua promessa programática de revisão depois de concluídos os despedimentos em massa que já atingiram por atacado o Santander, a TAP, a Altice e muitos outros que se vão colocando na fila para que a "reestruturação empresarial" fique feita antes de concluído o braço de ferro entre os apoiantes do próximo orçamento e o Governo minoritário. Para esse peditório o BE diz que já deu e o PS não parece interessado em ir a reboque da propaganda mais radical de Catarina Martins. Já lhe basta ter Pedro Nuno Santos dentro do próprio Governo.

Voltando aos números, temos de reconhecer que o balanço do Governo podia ser pior. A propaganda é que não. João Duque já desmontou aquela inenarrável invenção do crescimento mais forte do último século conseguido em apenas dois anos (9%), conseguido por engenho e arte de João Leão a confirmarem-se as últimas estimativas. O ministro refere o número, sem se rir, e sobretudo sem referir que o último século nem sequer fez 25 anos.

O valor é suficientemente alto "para encher o olho," mas, na verdade, só chega para nos colocar umas décimas acima do nível da riqueza que tínhamos em 2019 porque tem por base uma queda de 7,6% registada em 2020 (superior à verificada nos nossos parceiros), compensada agora parcialmente pelo crescimento de 3,9% de 2021 e os esperados 5% do ano que aí vem.

Resumindo, teremos, nesta legislatura, mais afastamento e divergência, ficando cada vez mais perto da cauda europeia. Desta vez seremos muito provavelmente ultrapassados por mais alguns países recém-chegados e as preocupações presidenciais podem não chegar para evitar que acabemos cada vez mais longe da frente do pelotão.

Os impostos não descem e para a chamada classe média, a comparação com os níveis de vida dos que partiram para outros países "envergonham". Em cada gestor, engenheiro, matemático, economista ou médico formado há candidatos a partir. Mas também os nossos pedreiros, eletricistas e mecânicos retomam os caminhos dos avós rumo a Paris, Londres e a velha Suíça.

Num país que apostou tudo no turismo, que no início da crise já valia 14% da riqueza total, o sector praticamente parou. O Governo conseguiu um quase milagre. Susteve a respiração de gente que tendo caído no fundo do mar de rosas em que navegava, ainda não se afogou. Se a retoma vier. Consegue-se o impossível. Mas, o mais provável é que haja toda uma geração que em 2013 foi lançada para o desemprego e estava agora com os seus novos negócios a chegar à tona, obrigada a mergulhar outra vez, vítima de um autêntico tsunami geracional. Para esses? Nada?

Na saúde, o milagre é só uma encenação. Quem lá trabalha, a começar, ou já à beira da reforma, com 20 ou 50 horas trabalhadas por semana, é unânime no diagnóstico: não há mais paciência. Só vai para médico e enfermeira quem tem vocação para o sacrifício máximo pelos outros? Pois. É muito bonito, mas na hora de optar por salários de miséria e vida de escravos, ou salários decentes e poder alimentar e educar a família não há escolha possível. Temos pena.

Catarina Martins destapou a careca socialista: os 4.500 trabalhadores que entraram no SNS ou os mais que irão entrar são afinal os mesmos já previstos antes da pandemia. Para necessidades muito mais exigentes e colegas literalmente exaustos.

Curiosamente, todos os profissionais de saúde, ou quase, gostariam de ficar no serviço nacional de saúde. A tempo inteiro até. Mas assim não. Os velhos dizem que já deram para o peditório. Os mais novos juram que não vão dar. Já chega o que tiver de ser. As novas gerações não consideram que "amouxar" seja um dever cívico.

A gestão parece caótica em todo o lado. E na maioria dos casos é mesmo. Os meios são tão escassos que os mais novos lançados às feras, vão lutar por ter vidas melhores. Consultem-se as escalas de serviço de público e privado e veja-se como existe toda uma classe com o dom da ubiquidade. E se se quiser por cobro ao desplante é melhor pensar antes duas vezes, porque o risco de debandada dos melhores é total. Mais vale pouco e bem do que ninguém.

Catarina Martins tocou na ferida no debate "quinzenal desta semana" aquele que passou a semestral, pela estranha vontade da oposição, e a que se dá o pomposo nome de Estado da Nação em vez do mais adequado título "do Estado em que "eles" estão". Uns cegos pela propaganda. Outros cegos pelo populismo, outros míopes sobre o país que desconhecem e de que leem umas coisas, dia sim dia não. E os restantes nas últimas ou nas primeiras leituras do velho "Príncipe". Todos a olhar para o lado errado do que verdadeiramente interessa àqueles que representam. Exceto a meia dúzia de bombeiros de serviço que nas quatro "pontas " do hemiciclo vão recolocando o foco no que diz alguma coisa às pessoas.