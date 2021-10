“Agora que cheira a poder à direita pode acontecer uma grande mudança”

Cidadao

28 out, 2021 Lisboa 09:31

Quem ganha com esta crise política e eleições antecipadas? O País e as pessoas, certamente que não. Só interessa provavelmente às direções partidarias tanto de Esquerda como de Direita: à Esquerda, julgam que voltando a ser partidos de protesto seguram o eleitorado que lhes tem andado a fugir, veja-se o caso das autárquicas. E à Direita, líderes em risco de perder o poiso, vêm nas eleições antecipadas a sua bóia de salvação. Este taticismo partidário, ignorando os problemas das pessoas, é o caldo de cultura para radicalismos e aventuras extremistas. Ou seja, neste momento o Chega! está a esfregar as mãos, de contentamento.